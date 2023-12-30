قتيل و4 جرحى في حادث في إصطدام بين سيارتين بغليزان

لقي شخص حتفه فيما اصيب 4 اخرين إثر حداث مرور وقع على مستوى الطريق شرق غرب إتجاه الجزائر في غليزان.

الحادث وحسب بيان مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 21سا و 02 د بالمحول بلعسل ببلدية بلعسل بوزغزة و دائرة المطمر. وتمثل إصطدام بين سيارتين

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 76 سنة و إصابة 4 آخرين بجروح مختلفة تتراوح اعمارهم ما بين سنة 1 و 28 سنة. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، أما الضحية المتوفاة فتم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث .