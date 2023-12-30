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أخبار الجزائر

قتيل و4 جرحى في حادث في إصطدام بين سيارتين بغليزان

بقلم م. فيصل
قتيل و4 جرحى في حادث في إصطدام بين سيارتين بغليزان
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لقي شخص حتفه فيما اصيب 4 اخرين إثر حداث مرور وقع على مستوى الطريق شرق غرب إتجاه الجزائر في غليزان.

الحادث وحسب بيان مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 21سا و 02 د بالمحول بلعسل ببلدية  بلعسل بوزغزة و دائرة المطمر. وتمثل إصطدام بين سيارتين

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 76 سنة و إصابة 4 آخرين  بجروح مختلفة تتراوح اعمارهم ما بين سنة 1 و 28 سنة. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، أما الضحية المتوفاة فتم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث .

رابط دائم : https://nhar.tv/VI7P3
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