قتيل و5جرحى في حمام ببلدية سيدي بن يبقى بوهران

لقي في حدود الساعة السابعة و20 دقيقة شخص حتفه واصيب 4 اخرين في حادث انفجار حمام متكون من طابق ارصي وطابق اول ببلدية سيدي بن يبقى دائرة ارزيو.

وحسب مصادر اولية من الحماية المدنية فقد وقع الحادث الذي اهتزت له بلدية سيدي بن يبقى بارزيو بسبب انفجار سخان مياه كبير داخل حمام اسفر عن مقتل شخص يبلغ من العمر 49 سنة واصابة اخر بجروح متفاوتة الخطورة نقل على جناح السرعة إلى استعجالات مستشفى المحقن من قبل وحدات الحماية المدنية التي تتقلت الي عين المكان مباشرة بعد تلقيها نداد نجدة فيما تم تحويل 4 جرحى اخرين تتراوح أعمارهم بين 40 و 52 سنة قبل وصول إسعافات الحماية المدنية.

وقد فتحت الجهات الامنية تحقيقا للوقوف على ملابسات واسباب حادث الانفجار.

كريمة سواق