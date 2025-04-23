قتيل و5 جرحى إثر انحراف سيارة بتلمسان

لقي شخص حتفه وأصيب 5 آخرون في حادث مرور مميت وقع على مستوى نفق الكدية بولاية تلمسان، حسب ما افادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن المركز المتقدم للحماية المدنية باب وهران، تدخل بمعية الأمن الوطني لأجل حادث مرور على مستوى نفق الكدية بتلمسان.

حيث تمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية و اصطدامها بلافتة، أين أسفر عن إصابة 06 ضحايا من الجنسين. تتراوح أعمارهم بين 30و 19سنة بجروح متفاوتة في الخطورة، تم تحويلهم إلى مستشفى تلمسان. حيث لفظ السائق - البالغ من العمر 25سنة- أنفاسه بالمستشفى.

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