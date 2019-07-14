قتيل و5 جرحى بعد انفجار سيارة أجرة داخل محطة وقود في موزاية

تحقيقات «نفطال» أثبتت وجود تسرّب للغاز

خلّف حريق أعقب انفجارا وقع داخل سيارة أجرة في محطة الوقود الكائنة بمنطقة تمزڤيدة على الطريق السيار شرق- غرب بين موزاية والعفرون، ليلة أول أمس، مقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وإصابة 5 أشخاص بحروق خطيرة، منهم 4 من نفس العائلة إلى جانب عونين عاملين بالمحطة.

الحادث المأساوي، وحسب شهود عيان تحدثوا إلى «النهار»، كان في أعقاب قيام سائق سيارة أجرة تقل عائلة

متكونة من ستة أفراد، بالتوقف داخل محطة الوقود، وتحديدا أمام آلة التزويد بوقود سيرغاز، حيث وبمجرد قيام سائق السيارة بإغلاقها اشتعلت بالنيران وانفجرت.

وحسب شهود عيان، فما هي إلا لحظات حتى اشتعلت النيران داخل السيارة وانتشرت بسرعة في مؤخرة المركبة.

أين كان الأطفال الأربعة يجلسون برفقة والدتهم، التي تمكنت من النزول والالتحاق بزوجها، ليتدخل أعوان الأمن لـ«نفطال»

وقاموا بكسر زجاج الأبواب الخلفية للسيارة من أجل إخراج الضحايا، ليتم التحكم في الحريق ونقل الضحايا وهم أربعة أطفال في حالة خطيرة مباشرة إلى مستشفى دويرة من قبل أعوان «نفطال».

وقد خلّف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر ست سنوات، بمستشفى دويرة صبيحة أمس، وفي بيان لها

أكدت مؤسسة نفطال أن الحادث قد خلّف إصابة خمس أشخاص وأضرار بالهيكل الخارجي للسيارة والمحرك.

وحسب التحقيقات التي باشرتها مصالح نفطال، فإنها ترجح حدوث شرارة بعد إغلاق السيارة نتيجة لوجود تسرب

للغاز في السيارة، وأكد بيان نفطال بأن التحقيقات بخصوص هذا الحادث للوصول للسبب الحقيقي متواصلة.

كما أكدت بأن مصالحها ستتابع الوضعية الصحية والمادية لأفراد العائلة المتضررة لتقديم المساعدة اللازمة لهم من كل النواحي.