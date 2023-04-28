قتيل و5 جرحى بعد حادثة دهس جماعي باستعمال سيارة في سطيف

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 اخرين بجروح، اليوم الجمعة، اثر حادث دهس جماعي بإستعمال سيارة في حي طنجة ببلدية عموشة بسطيف.

وحسب مصادر النهار فلقد سجل هذا الحادث بعد اندلاع مناوشات كلامية بين سائق السيارة والضحايا.

وتدخلت فرق النجدة لوحدة عموشة بعد غروب نهار اليوم على الساعة 19و46د لحادث دهس (عمدي بعد مناوشات حسب شهود) بحي طانجة على الطريق الوطني رقم 09 بلدية عموشة.

وخلف الحادث إصابة 5 أشخاص، 4منهم إصاباتهم خطيرة، أحدهم يبلغ 18 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة في استعجالات العيادة الصحية عموشة (2كم عن مكان الحادث).

وتتراوح أعمار الضحايا بين 18 و25سنة، فيما لاذ صاحب السيارة (باسات) بالفرار، ليتم القبض عليه لاحقا من طرف عناصر الدرك الوطني.