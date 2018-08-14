قتيل و5 جرحى في إنحراف جرار بڨالمة

لقي شخص حتفه وأصيب 5 أخرين بجروح في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء ببلدية مجاز الصفاء في ڨالمة.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الحادث وقع اليوم بطريق طريق العرايس ببلدية مجاز الصفاء بذات الولاية .

وتمثل في إنحراف جرار دو مقطورة بدأت الطريق، ماأسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم إسعافهم إلى مستشفى بوشقوف، الا واحد منهم كانت إصابته خطيرة حوّل الى مستشفى عنابة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

من جهتها المصالح الأمنية سارعت إلى عين المكان وقامت بمعاينة أولية له كما فتحت تحقيق امني معمق لمعرفة أسباب الحادث.