قتيل و5 جرحى في إنقلاب سيارة بالمسيلة

لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، حتفه، فيما أصيب 5 آخرين في حادث مرور ، وقع صباح اليوم، بالمسيلة ، حسبما أبرزه بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث الذي نجم عن إنحراف وانقلاب سيارة، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 60.

وذلك ببلدية أولاد منصور، في حمام الضلعة، حيث أسفر الحادث عن مقتل الطّفل وإصابة 5 آخرين، تترواح أعمارهم مابين 14 و26 سنة.

واستنادا لذات المصدر، فقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المسيلة، كما تم Yسعاف ونقل المصابين إلى ذات المستشفى من طرف الحماية المدنية.