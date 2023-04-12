قتيل و5 جرحى في حادث إصطدام شاحنة صغيرة بشجرة بين بجاية وتيزي وزو

لقي شخص حتفه فيما أصيب 5 اخرين بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني الرابط بين بجاية وتيزي وزو.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع بالمكان المسمى “الطريق الأحادي” لمدينة لقصر، غرب بجاية. وتمثل في إنحراف وإصطدام مركبة بشجرة.

وخلف الحادث وفاة سائق شاحنة من الوزن الخفيف وإصابة 5 أشخاص، أعمارهم ما بين 37 و60 سنة، كانوا على متن الشاحنة، بجروح خطيرة.

وعلى إثرذلك تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل الجرحى إلى العيادة المتعددة الخدمات لمدينة لقصر.