قتيل و5 جرحى في حادث مرور بالوادي

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمنطقة المسماة الدويلات ببلدية بن قشة، دائرة الطالب العربي ولاية الوادي.

وأفادت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 02سا18د ، من اجل حادث إصطدام سيارة بشاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمنطقة المسماة الدويلات ببلدية بن قشة، دائرة تلطالب العربي.

حيث خلف الحادث حالة وفاة و إصابة 05 آخرين من جنس ذكر تتراوح أعمارهم مابين سنة و 31سنة. لهم جروح مختلفة و حالات صدمة تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى المحلي أما الشخص المتوفي يبلغ من العمر 72سنةت وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث .

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