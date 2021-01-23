قتيل و6 جرحى بعد شجار بين عائلتين باستعمال أسلحة بيضاء في مستغانم!

الأمن منع وقوع مجزرة بعد محاولات ثأر في مصلحة الاستعجالات

تمكنت قوات الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري السادس لأمن مستغانم، من الحيلولة دون وقوع مجزرة دموية، إثر نشوب شجار عنيف بين عائلتين في دوار “الدرادب” ببلدية “ستيديا” غرب مدينة مستغانم باستعمال مختلف أنواع الأسلحة البيضاء.

وخلّف الشجار العنيف مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم تحويلهم إلى المصلحة الطبية، فيما سجل توقيف ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 و 53 سنـة، مقيمون في بلدية “استيديا”، تورطوا في قضية حمل أسلحة بيضاء من دون مبرر شرعي.

القضية جاءت إثر نداء من مصلحة الاستعجالات الطبية في مستغانم، يفيد باستقبال ذات المصلحة سبعة أشخاص من عائلة واحدة، مصابين بجروح متفاوتة الخطورة بواسطة أسلحة بيضاء، فيما سجل مصرع أحدهم، حيث فارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصيب بها.

وحسب تحقيق الضبطية القضائية بعد إخطار وكيل الجمهورية، تبين أنهم كانوا محل شجار في دوار “الدرادب” ببلدية “استيديا” غرب ولاية مستغانم من طرف مجموعة من الأشخاص، حيث كانت تعتزم تلك المجموعة تتبعهم إلى مصلحة الاستعجالات لمواصلة الشجار والثأر، على متن سيارتين مدججين بأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأنواع.

وعليه، قامت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري السادس بنصب حاجز أمني على مستوى المدخل الغربي للمدينة، أين تم ترصد سيارتين، الأولى من نوع “كونغو” كان على متنها ستة أشخاص، حيث بعد تفتيشها، عثر في الصندوق الخلفي لها على سبعة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، تتمثل في قضبان حديدية وخشبية، والثانية سيارة نوع “طويوطا هيليكس”، كان على متنها شخصان وبحوزتهما سلاح أبيض من نوع منجل.

وعن تهمة حمل أسلحة بيضاء من دون مبرر شرعي، أنجز ضد سالفي الذكر ملف إجراء قضائي، وأرسل إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا بمحكمة مستغانم في انتظار المحاكمة نهار اليوم، حسب مصادرنا المؤكدة.