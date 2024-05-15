قتيل و6 جرحى في حادثي مرور بتبسة

لقي شخص حتفه وأصيب 6 آخرون جراء وقوع حادثي مرور منفصلين بولاية تبسة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث الأول وقع على المستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى سيدي محمد الشريف. ببلدية و دائرة تبسة، حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص تتراوح أعمارهم أعمارهم مابين 19 سنة و 25سنة. تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى لمحلي.

أما الحادث الثاني، تمثل في انحراف و إنقلاب سيارة، على المستوى الطريق الوطني رقم 16. بالمكان المسمى بوخضرة ببلدية و دائرة مرسط .

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص وإصابة آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 29سنة تم إسعافه ونقله الى المستشفى المحلي، أما الشخص المتوفى يبلغ من العمر 40 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

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