قتيل و6 جرحى في حادث سير بتيبازة

لقي شاب مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث مرور وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، على الطريق السريع الرابط بين بوإسماعيل وتيبازة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية،أسفر الحادث الذي وقع في حدود الساعة الثالثة صباحا عن مقتل شاب يبلغ من العمر18 سنة.

فيما أصيب ستة أخرين بجروح وصفت بالخفيفة حيث تم إجلائهم من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى تيبازة لتلقي العلاج.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارتين سياحيتين كانتا تسيران بسرعة فائقة وعلى متنها مجموعة من الشباب في اتجاه مدينة تيبازة

على مستوى بوهارون في شق الطريق السريع الرابط بين بوإسماعيل و تيبازة، حسب ذات المصدر.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني بتيبازة تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات الحادث .