قتيل و6 جرحى في حادث مرور بتيميمون

لقي شخص حتفه وأصيب 6 آخرون في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 51، بلدية ودائرة تيميمون.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 51، بلدية ودائرة تيميمون.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس أنثى تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 06 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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