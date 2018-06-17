قتيل و7جرحى في حادثي مرور في غليزان

لقي مساء الاحد شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادثي مرور في غليزان.

الحادث الأول تمثل في اصطدام عنيف بين سيارة نفعية وآلة حاصدة على مستوى الطريق الولائي رقم 7أ ببلدية أولاد سيدي الميهوب،

والذي أسفر عن قتيل وجريح تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات بجديوية، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث.

فيما تمثل الحادث الثاني اصطدام بين سيارتين بمنطقة اولاد مزيان بدائرة مازونة حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الجرحى الى المؤسسة الصحية القريبة، فيما فتحت مصالح الامنية المختصة اقليميا تحقيقا في الحادث.