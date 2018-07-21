قتيل و7 جرحى بعد اصطدام 3 سيارات في ميلة

لقي شخص حتفه وأصيب 7 آخرون بجروح إثر حادث سير، الطريق السيّار شرق-غرب بإتجاه قسنطينة .

حسب بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية ميلة.

ووقع الحادث نتيجة إصطدام بين 3 مركبات على الطريق السيّار شرق-غرب باتجاه قسنطينة وبالتحديد بلدية بئر العرش سطيف.

ونقلت عناصر الحماية المدنية لبلدية تاجنانت الجرحى نحو مصلحة الإستعجالات بمستشفى العلمة

من جهة أخرى، قام عناصر الحماية المدنية بتدخل آخر ببلدية تاجنانت مساء أمس الجمعة، لإخماد حريق بمحل ألبسة.

وهذا بالطريق الوطني رقم 5.

حيث تم تسجيل إحتراق ما يقارب 500 زوج من الأحذية و 200 سترة جلدية و 100 قميص فضلا عن عدة محتويات أخرى.