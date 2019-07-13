قتيل و7 جرحى في انفجار عنيف لسيارة داخل محطة بنزين في البليدة 

أخبار الجزائر
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قتيل و7 جرحى في انفجار عنيف لسيارة داخل محطة بنزين في البليدة 
بقلم عباس عادل

ادى انفجار عنيف لسيارة اجرة بها قارورة سيرغاز كان على متنها 5 اشخاص من عائلة واحدة داخل محطة البنزين تمزقيدة الكائنة على مستوى طريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين موزاية والعفرون الواقعتين غرب البليدة الى وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات و اصابة 6 اشخاص من بينهم عاملين بالمحطة.

وحسب ذات المصدر فان صاحب سيارة اجرة كان رفقة عائلته المتكون من الام وبنت وولدين ، واثناء قيامه بملئ خزان الوقود بسيرغاز دون توقيف محرك السيارة  شب حريق بالسيارة، مما ادى الى انفجار السيارة.

 وعلى اثرها تنقل عناصر الحماية المدنية بموزاية الى مكان الحادث، حيث تم نقل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث  بمستشفى فرنس فانون.

 فيما تم تحويل المصابين الى مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى، قبل ان يتم تحويل 3 اخرين اصيبوا بحروق خطيرة الى مستشفى الدويرة بالعاصمة.


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