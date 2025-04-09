قتيل و7 جرحى في حادث خطير بقسنطينة

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث مرور خطير وقع صبيحة اليوم الأربعاء بولاية قسنطينة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 05 سا 10د، من أجل حادث اصطدام سيارة بحافلة. بالمكان المسمى حي كحيل لخضر مقابل موقف الحافلات جنان الزيتون، بلدية و دائرة قسنطينة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 53 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 07 آخرين تتراوح أعمارهم بين 39 سنة و 59 سنة لهم جروح متعددة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى الجامعي قسنطينة.

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