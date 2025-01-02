قتيل و7 جرحى في حادث مرور بأولاد جلال

لقي شخص حتفه وأصيب 7 أشخاص آخرين حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46أ، بلدية الدوسن دائرة أولاد جلال.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 46أ. بلدية الدوسن دائرة أولاد جلال.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 07 آخرين بجروح. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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