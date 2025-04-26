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أخبار الجزائر

قتيل و7 جرحى في حادث مرور بالجلفة

بقلم عايدة.ع
قتيل و7 جرحى في حادث مرور بالجلفة
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لقي شخص حتفه، وأصيب 7 آخرون في حادث مرور مميت، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بلدية و دائرة الجلفة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بلدية و دائرة الجلفة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 07 آخرين. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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