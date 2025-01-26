قتيل و7 جرحى في حادث مرور بالمغير

وقع حادث مرور صبيحة اليوم الأحد بولاية المغير وتسبب في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين بجروح.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06 سا 55د، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 03، بلدية و دائرة جامعة.

و خلّف الحادث وفاة شخص، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 07 آخرين بجروح تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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