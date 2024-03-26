قتيل و7 جرحى في حادث مرور بتمنراست

لقي شخص حتفه وأصيب سبعة (07) آخرين بجروح في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 55أ بالضبط على بعد حوالي 05 كلم من قرية سيلات بلدية أبلسة بولاية تمنراست.

وأفادت مصالح الدرك الوطني، أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 55أ بالضبط على بعد حوالي 05 كلم. من قرية سيلات بلدية أبلسة.

مشيرة أنه حسب المعلومات الأولية أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة سبعة (07) آخرين بجروح.

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