قتيل و7 جرحى في حادث مرور بسطيف

خلف حادث مرور خطير وفاة شخص واحد وإصابة سبعة آخرين بولاية سطيف.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع اليوم صباحا إثر اصطدام بين سيارة سياحية وسيارة أجرة وشاحنة حجم كبير. على الطريق الإجتنابي الرابط بين الباز ومطار 8 ماي 1945 بتراب بلدية عين آرنات شرق سطيف.

وخلّف الحادث وفاة سائق السيارة في عين المكان بلغ من العمر 66 سنة وإصابة سبعة آخرين. ثلاثة منهم إصاباتهم بليغة وأربعة منهم إصابات خفيفة “امرأة 45سنة + 3رجال 32سنة، 38سنة و43سنة+ 3أطفال 3سنوات، 4سنوات و10سنوات”.

من جهتها قامت ذات المصالح بعين آرنات إسعاف ونقل المصابين إلى إستعجالات المركز الإستشفائي الجامعي سطيف. ثم نقل المتوفى -رحمة الله عليه- إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.

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