قتيل و7 جرحى في حادث مرور بورقلة   

لقي شخص حتفه فيما أصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، جراء وقوع حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 49، ببلدية الرويسات بولاية ورقلة.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا 13د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة متبوع بحريق. بالطريق الوطني رقم 49، ببلدية الرويسات ودائرة ورقلة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 30 سنة وإصابة 07 آخرين بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 سنة. تم إسعاف الجرحى ونقل الضحية المتوفى إلى المستشفى المحلي.

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