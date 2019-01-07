خلفت 3 حوادث مرور وقعت بطرق مختلفة عبر ولاية بومرداس، ليلة أمس الأحد إلى الإثنين، قتيل واحد و سبعة جرحى، حسبما أفاد به بيان من الحماية المدنية .

الحادث الأول، وقع مساء أمس الأحد، عملية دهس لعاملين بالشركة الوطنية لصيانة الطرق، بالطريق الوطني رقم5، خلف مقتل أحد العاملين 34 سنة، فيما أصيب العامل الثاني بجروح.

أما الحادث الثاني، بعد إصطدام ثلاثة سيارات فيما بينهم، أسفر عن إصابة 4 أشخاص أعمارهم تتراوح ما بين 32 سنة و 60 سنة بجروح متفاوتة و حياتهم ليس في خطر.

كما شهدت طرقات الولاية صباح اليوم الإثنين، حادث لإصطدام شاحنتين بقاطرتيهما فيما بينهما بالطريق الوطني رقم 12.

خلف إصابة شخص يبلغ من العمر 42 سنة بجروح متفاوتة و حياته ليست في خطر.