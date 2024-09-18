قتيل و8 جرحى في حادث مرور ببشار

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع صبيحة اليوم بولاية بشار.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06سا01د من أجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين. و شاحنة ذات صهريج لنقل محروقات على مستوى الطريق الوطني رقم 06. بمنطقة المسماة زازفانة حوالي 35كلم إتجاه ولايةالنعامة، ببلدية و دائرة بني ونيف.

كما خلّف الحادث وفاة شخص و إصابة 08 آخرين بجروح مختلفة و حالات صدمة. تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.