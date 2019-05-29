قتيل و8 جرحى في 3 حوادث مرور بقالمة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 8 آخرين بجروح بليغة ومتفاوتة الخطورة، في 3 حوادث مرور منفصلة وقعت داخل إقليم ولاية قالمة.

وحسبما أرود به بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث الأول والذي نجم عن إنقلاب سيارة من نوع

“كليو كومبيس”، ما أسفر مقتل شاب يبلغ من العمر 38 سنة في عين المكان.

أما الحادث الثاني، الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 80 تمثل في اصطدام سيارة من نوع “شيرفولي أفيو”

و”شاكمان” خلّف إصابة 6 آشخاص، 5 من جنس ذكر، وأخرى من جنس أنثى تبلغ من العمر 60 سنة.

وسجلت الحماية المدنية تدخلها بإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى العمومي الحكيم العقبي، فيما حُوّلت جثة الضحية

لمصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.

وفي ذات السياق، وقع حادث أخر وقع بالطريق الوطني رقم 20 نجم عن اصطدام سيارة وشاحنة للوزن الثقيل، أدّى لاصابة شخصان.

وقد تم اسعاف المصابين بكسور ونقلهم للمؤسسة العمومية لمستشفى واد الزناتي.