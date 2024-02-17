 قتيل و9 جرحى في حادث اصطدام بين شاحنتين وسيارة بين ميلة وقسنطينة

وقع مساء اليوم حادث مرور جسماني بالطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولايتي ميلة وقسنطينة بالضبط على مستوى محول المطار بلدية قسنطينة اتجاه سكيكدة.

وحسب الحصيلة الاولية حالة وفاة توفيت بمصلحة الاستعجالات الطبية و9 جرحى قدمت لهم الاسعافات اللازمة ونقلهم الى المستشفى الجامعي بن باديس

تجدر الاشارة ان الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنتين وسيارة. هذا وفتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة اسباب الحادث.