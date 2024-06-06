قتيل وجريحان في إصطدام بين سيارتين بالعلمة في سطيف

لقي شخص حتفه فيما أصيب شخصين أخرين بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 77 ببلدية بزار الصخرة دائرة العلمة في سطيف.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت مصالحنا على الساعة 15سا و04 دقيقة من أجل حادث اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى النواصر.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 47 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 2 اخرين يبلغان من العمر 60 سنة و62 سنة بجروح تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.