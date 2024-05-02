قتيل وجريح في إصطدام قطار لنقل المحروقات بسيارة في العلمة بسطيف

تدخلت مصالح الحماية المدنية لوحدة العلمة في سطيف في حدود الساعة 19و38د لحادث مرور خطير.

الحادث تمثل في إصطدام قطار لنقل المحروقات بسيارة نفعية على ممر غير محروس بمشتة فيض غريب جنوب شرق مدينة العلمة.

وخلف إصابة إمرأة تبلغ من العمر64سنة بأضرار متعددة بليغة وإصابة زوجها السائق 71سنة بجرح في الجبهة.

وتم إسعافهما ونقلهما إلى إستعجالات مستشفى العلمة، أين لفضت المرأة أنفاسها الأخيرة.

وللإشارة، القطار لم يتضرر، وهو يجر 18 صهريجا فارغا، كان في طريق عودته إلى قسنطينة بعد تفريغ الحمولة بمركز العلمة.