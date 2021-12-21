قتيل و12 جريحا في إنحراف حافلة صغيرة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر بتيزي وزو

وقع، ظهيرة اليوم، حادث مروري خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 72 الرابط بين مدينة تيزي وزو و تيقزيرت اثر سقوط حافلة صغيرة من نوع Ford خاصة بنقل المسافرين من منحدر عالي.

وذلك بعد انحرافها عن مسارها ما تسبب في وفاة احد الركاب و جرح 12 شخص باصابات متفاوتة الخطورة مع تحطم كلي للحافلة.

وقد تنقلت مصالح الحماية المدنية الى عين المكان لنقل الجرحى الى مستشفى تيقزيرت مع تحويل جثة المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بالمسشتفى المركزي ندير محمد بمدينة تيزي وزو.

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