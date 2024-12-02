قداوي :” حان الوقت للسيطرة على سرطان الثدي”

قال المدير العام لشركة روش بالجزائر خليل قداوي، إنه قد حان الوقت للسيطرة على سرطان الثدي.

ويأتي هذا خلال مشاركته في يوم إعلامي حول سرطان الثدي “مشاركة جزائرية” بمنطقة شمال إفريقيا، بالقاهرة المصرية .

وصرح خليل قداوي “ما نقوم به منذ 2016 اتجاه سرطان الثدي هو سعي وراء التفات الجميع حول المرض وسنعمل ما في وسعنا للقيام باليوم الإعلامي بالجزائر السنة القادمة”.

كما أضاف خلال هذا اليوم الإعلامي الذي عرف مشاركة جزائرية “حان الوقت السيطرة على المرض والعلاج بشكل أفضل”.

ومن جهته، أكد هاشم الشريف مدير العلاقات العامة في روش إن اللقاء يعتبر مهما لتعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين، حيث قال ” لأجل إعادة كتابة سرطان الثدي إذ انتقلنا من اعتباره مرضا مخيفا، إلى اكتشافه مبكرا والتعايش معه بفضل زيادة الوعي و الرعاية الصحية.

من جانبه قال الدكتور سويلم أنهم رفعوا التحديات من أجل تحقيق الرعاية الصحية وتحسين نتائج علاج المرضى

وأضاف ” قبل 5 سنوات من الآن كان سرطان الثدي تحديا للجهات الصحية حيث كان ثلث النساء المصابين بالسرطان كن مصابات بسرطان الثدي ، و اليوم أصبح العلاج متاحا ، وتم معالجة 21 مليون امرأة ، اغلب المصابات يأتي في مراحل متأخرة من الإصابة”.