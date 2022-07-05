قدرات خيالية لمدفعيات الميدان والصواريخ

نظم الجيش الوطني الشعبي اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 11 المحاذي لجامع الجزائر استعراضا عسكريا. بمناسبة ستينية الاستقلال.

وتم استعراض مدفعية الميدان والصواريخ، حيث تقدمت سرية الهاون 120، المكيف على عربة خفيفة لكل الميادين. مما أكسبه المزيد من قدرة المناورات وسرعة الحركة. يمكن استخدامه في مواقع النيران المستورة، يقدم الاسناد الناري السريع لوحدات الالتحام. في مختلف أنواع القتال، على مسافات الاشتباك القريبة والبعيدة مع العدو.

كما تم استعراض سرية الهاون 120 ذاتية الدفع على عربة مدرعة من نوع SM4. تعمل ضمن وحدات الاقتحام للمشاة البحرية والمشاة الآلية.

تتميز بالقدرة العالية على المناورة وتحليل المعلومات وسرعة الرمي مع دقة الاصابة النارية.

يمتاز بالفعالية لتدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية المعادية. خاصة المتواجدة على المنحدرات والميول العكسية.

كما زودت العربة برشاش مضاد للطائرات ومطلق للقنابل الدخانية.

أنظمة حماية من الأسلحة البيولوجية والكيماوية والمواد النووية

وتم أيضا استعراض سرية المدفعية المضادة للدبابات MT12. المكيف على شاحنة مسطحة، مما أكسبه سرعة التحرك وقدرة المناورة في مختلف أنواع القتال.

بالإضافة إلى قوته النارية، يتميز بدقة الإصابة ويتخصص لتدمير الدبابات والمدافع ذاتية الحركة. والعربات القتالية، وكل الأهداف الأخرى المدرعة.

وتبعتها سرية الهاوتزر 30 المكيف على شاحنة مسطحة، وهو سلاح متميز بإمكانيات نارية عالية.

ويعتبر من أفضل أسلحة مدفعية الميدان في العالم، يمتاز بخفة ومرونة المناورة. والقدرة على الرمي في جميع الاتجاهات، فهو ذو دقة عالية بإصابة الاهداف والقدرة على الرمي المباشر. لمواجهة الدبابات، وغير المباشر لتدمير القوى البشرية والوسائل النارية المعادية.

وتم أيضا استعراض سرية الهاوتزر ذات الحركة فوزديقة عيار 122 ملم. حيث تتميز بالقدرة العالية على المناورة بالحركة وبالنيران. يستخدم لتدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية من دبابات وعربات مدرعة ومواقع المدفعية ومراكز القيادة والسيطرة المعادية.

كما أعقبتها سرية الهاوتزر ذات الحركة أكاسيا عيار 152 ملم، وهو سلاح ذو أهمية نارية هائلة. يستخدم لتدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية ومراكز القيادة والسيطرة المعادية. وله القدرة على العمل في مختلف ظروف المعركة.

أما الهاوتزر LZ45 مركبة على هيكل مجنزرة آلية ثقيلة. تتميز بدرع قوي للحماية من الشظايا والأسلحة الخفيفة وقذائف المدفعية. وهي مزودة بأنظمة حماية من الأسلحة البيولوجية والكيماوية والمواد النووية.

كما يستخدم لتطمير سرايا المدفعية بعيدة المدى والمدفعية الصاروخية، وتدمير وإسكات مقرات السيطرة. ووسائل الحرب الالكترونية، وتدمير احتياطات العدو.