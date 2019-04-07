قدرة خارقة لهاتف هواوي الجديد ” P30 pro” في الظلام

أبهر الهاتف الجديد لشركة هواوي الصينية، ” P30 pro”، العديد من المستخدمين، حيث يوفر قدرات تصويرية غير مسبوقة.

وقبل أسابيع، أطلقت الشركة هاتفها الجديد، قائلة إنها “أعادت تغيير قواعد التصوير في مجال الهواتف الذكية.

وقال موقع “بيزنيس إنسايدر”، إن كاميرا هاتف هواوي الجديد تدعم تقنية أولى من نوعها تسمى الإضاءة المنخفضة للغاية.

وأبرزت صورة متحركة تجريبية لكاميرا الهاتف، قدرة الجهاز على التصوير في حالات الإضاءة الضعيفة جدا، أو حتى في الظلام.

حيث دخل صاحب التجربة إلى غرفة مظلمة، فكانت المفاجأة أن الهاتف التقط كل التفاصيل المحيطة به بدقة شديدة، وكأن الأضواء تنير المكان.

للإشارة، حددت الشركة سعر الجهاز الجديد بـ999 يورو، أي نحو 1120 دولار.