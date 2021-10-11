قدماء شبيبة القبائل يتضامنون مع المتضررين من حرائق برباشة

تنقل وفد رياضي من قدماء لاعبي شبيبة القبائل يتقدمهم اللاعب الدولي “جمال مناد” الى بلدية برباشة في ولاية بجاية لتقديم واجب العزاء لإحدى العائلات التي فقدت أربعة أفراد جراء الحرائق المهولة التي إجتاحت منطقة أيث سيدي علي منتصف أوت الماضي.

قدماء لاعبي شبيبة القبائل وجهوا رسالة تضامن مع المتضررين من هذه الحرائق كما إجروا لقاء كروي بملعب برباشة و تقديم هدايا و تكريمات للأطفال المتضررين من الحرائق.