“قدماء محاربين الشرق الأوسط” يشيدون بقرارات قايد صالح و يعلنون عن مساندتهم المطلقة للجيش

أعلن مجاهدي حرب التحرير و قدماء محاربين الشرق الأوسط 1967-1973 وأبناء الشهداء ومتقاعدي الجيش الشعبي الوطني مساندتهم المطلقة للقرارات الأخيرة

الحاسمة المتخذة في سبيل الوطن، وقال هؤلاء في بيان موقّع من قدماء محاربين الشرق الأوسط مكتب ولاية باتنة –تحوز “النهار” على نسخة منه-

أن تلك القرارات سيخلّدها التاريخ الحديث للجزائر كما أنها تقطع الطريق على كل من تسوّل له نفسه التدخل في شؤون الوطن.

وساند هؤلاء في البيان ذاته القرارات الصائبة الصادرة عن وزارة الدفاع التي ستضع البلاد على سكة التقدم و الرقي،

معلنين عن إمتنانهم التام لما يقوم به أفراد الجيش الشعبي الوطني الصامدين على الحدود شرقا،غربا،جنوبا وشمالا والساهرين على حماية البلاد.