قدماني: إستعمال 80 بالمائة من البذور المحلية في إنتاج البطاطا خلال الموسم الجاري

كشف رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة البطاطا، قدماني احسن، أنه تم الإعتماد على 80 بالمائة من البذور المحلية في إنتاج البطاطا.

وجاء تصريح قدماني احسن، للصحافة على هامش الإجتماع التحضيري المنعقد بالمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل.

وأوضح أنه تم تقليص كميات البذور المستوردة من 140 ألف طن خلال السنوات الماضية إلى 50 الف طن خلال سنة 2020.

وأضاف في ذات السياق، أن تقليص إستيراد البذور مكن الفلاحين من بيع منتوجهم وتحقيق أرباح دفعتهم لمضاعفة الإنتاج.

كما أن الإجراء المتخذ ساهم في تقليص فاتورة إستيراد بذور البطاطا بقيمة 70 مليون دولار خلال سنة 2020.

وأكد قدماني، على توفر الكميات الكافية لتغطية موسم 2021 /2022 بالبذور المحلية مع الاستمرار في تقليص فاتورة الواردات.

وكشف ذات المتحدث، أنه سيتم التركيز على إنتاج البطاطا في الجنوب سيما واد سوف وعين صالح وتوجيه المناطق الشمالية لزراعة البذور.