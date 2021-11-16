قدم تقارير مغلوطة عن وضعية المشاريع..بلعريبي ينهي مهام مدير السكن لخنشلة

أنهى وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي مهام مدير السكن لولاية خنشلة، رفقة إطارين بديوان الترقية والتسيير العقاري بذات الولاية.

وحسب ما استفيد اليوم الثلاثاء من مصالح الولاية، فقد تم صبيحة اليوم تبليغ مصالح ديوان ولاية خنشلة. بقرار إنهاء مهام مدير السكن لولاية خنشلة رفقة المدير العام المساعد لديوان الترقية والتسيير العقاري بذات الولاية. ورئيسة دائرة التحكم في الإنجازات بذات الديوان المحلي.

ويأتي هذا على خلفية التقصير في أداء المهام وتقديم أرقام وتقارير مغلوطة بخصوص تقدم وضعية المشاريع السكنية بالولاية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد ذات المصدر أن إنهاء مهام مدير السكن لولاية خنشلة رفقة إطارين بالديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري. جاء على خلفية التقرير الذي أعده الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة محمد الحبيب زهانة. عقب زيارة العمل التي قادته نهاية شهر أكتوبر الماضي للولاية وسجل خلالها تأخرا في تجسيد المشاريع السكنية على أرض الواقع.

زيادة على ذلك أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمات صارمة تقضي بضرورة احترام جميع الإلتزامات المسطرة سلفا. والخاصة بتسليم السكنات خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.

بالإضافة إلى ذلك، شدد محمد طارق بلعريبي، على ضرورة إنهاء جميع مشاريع السكن الترقوي العمومي قبل نهاية السنة الجارية.

كما شدد في ذات السياق على ان تكون التواريخ المحددة الخاصة بالتهيئة الخارجية لمختلف المشاريع. تتوافق مع تواريخ تسليم الوحدات السكنية وتوزيعها على مستحقيها.

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