قدم مباراة كبيرة.. آيت نوري يصاب في مواجهة ليفربول

شارك الدولي الجزائري ريان آيت نوري، اليوم السبت، في مواجهة فريقه ولفرهمبتون أمام المنافس ليفربول برسم الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر مدرب الولفز برونو لاجي، اقحام الظهير الأيسر الجزائري آيت نوري أساسيا في المواجهة، والذي تمكن من تقديم مباراة في المستوى من الجانب الدفاعي.

حيث نجح آيت نوري من صد كرة من خط مرمى فريقه، ولسوء حظ اللاعب تعرض لإصابة على مستوى الفخذ أجبرته على مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

يجدر الإشارة، تعرض آيت نوري رفقة فريق ولفرهبتون للخسارة بثلاثية مقابل هدف في المواجهة، لتوقف رصيد الفريق في 5 نقاط بالمركز 15 في البريميرليغ.

فيما يواصل ليفربول الإنجليزي تصدره سلم الترتيب برصيد 13 نقطة بالتساوي مع ملاحقه واست هام.