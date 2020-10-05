قدور شريف شاكر سادس إستقدامات الشبيبة

وقع مساء أمس الاثنين المهاجم السابق لفريق أولمبي الشلف “قدور شريف شاكر” في صفوف فريق شبيبة القبائل لثلاث سنوات.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفريق القبائلي أن اللاعب ثدور شريف يعتبر سادس إستقدامات الشبيبة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت الشبيبة قد تعاقدت من قبل مع كل من مهدي فراحي 23 سنة القادم من رائد القبة، بالإضافة إلى العرفي حذيفة 19 سنة لاعب الفئات الشبانية لنادي أمل الأربعاء، وإلياس حدوش 22 سنة لاعب شباب الدار البيضاء، وأغييب جوبا 24 سنة لاعب نجم بن عكنون، فلاحي حاج حبيب القادم من جمعية الشلف.