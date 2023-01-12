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قناة النهار

قدوم إضطراب جوي وثلوج على المرتفعات بداية من الأسبوع المقبل

بقلم قناة النهار
قدوم إضطراب جوي وثلوج على المرتفعات بداية من الأسبوع المقبل
أمطار وثلوج
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قدوم إضطراب جوي وثلوج على المرتفعات بداية من الأسبوع المقبل

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رابط دائم : https://nhar.tv/2nawr
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