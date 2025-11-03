قدوم اضطرابات جوية من الخميس إلى الإثنين

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن المناطق الشمالية، ستعرف سلسلة من الاضطرابات الجوية، ابتداءً من يوم الخميس 6 نوفمبر.

وسيخص الاضطراب الجوي الأول في البداية الولايات الغربية والوسطى. و هذا يوم الخميس. ثم ينتقل نحو الولايات الشرقية ليلة الخميس إلى الجمعة.

‏كما ترتقب المصلحة ذاتها، قدوم اضطراب جوي ثانٍ مساء يوم السبت 8 نوفمبر، سيشمل المناطق الوسطى والشرقية. خصوصًا الساحلية والقرب الساحلية. وسيكون الاضطراب مرفوقًا بأمطار أحيانًا في شكل زخات رعدية قد تكون محليًا معتبرة، خصوصًا على الجهة الشرقية.

‏وسيستمر تأثير هذا الاضطراب الجوي على المناطق الوسطى الشرقية والشرقية إلى غاية صبيحة يوم الاثنين.

‏أما فيما يخص المناطق الجنوبية، فستبقى الأجواء عمومًا مستقرة مع درجات حرارة فصلية.

