قدوم اضطرابات جوية من الخميس إلى الإثنين
بقلم أسماء.ع
أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن المناطق الشمالية، ستعرف سلسلة من الاضطرابات الجوية، ابتداءً من يوم الخميس 6 نوفمبر.
وسيخص الاضطراب الجوي الأول في البداية الولايات الغربية والوسطى. و هذا يوم الخميس. ثم ينتقل نحو الولايات الشرقية ليلة الخميس إلى الجمعة.
كما ترتقب المصلحة ذاتها، قدوم اضطراب جوي ثانٍ مساء يوم السبت 8 نوفمبر، سيشمل المناطق الوسطى والشرقية. خصوصًا الساحلية والقرب الساحلية. وسيكون الاضطراب مرفوقًا بأمطار أحيانًا في شكل زخات رعدية قد تكون محليًا معتبرة، خصوصًا على الجهة الشرقية.
وسيستمر تأثير هذا الاضطراب الجوي على المناطق الوسطى الشرقية والشرقية إلى غاية صبيحة يوم الاثنين.
أما فيما يخص المناطق الجنوبية، فستبقى الأجواء عمومًا مستقرة مع درجات حرارة فصلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/HYnq7