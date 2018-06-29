قدوم رونار للجزائر سيتحدد رسميا بعد هذا التاريخ !!

يبدو أن مُسلسل المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار لن ينتهي قريبا حسب ماأكدته الصحافة المغربية اليوم الجمعة.

حيث أكد موقع “هسبورت” المغربي أمسية اليوم أن رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع سيلتقي التقني الفرنسي منتصف شهر جويلية المقبل للحسم في مستقبله مع أسود الأطلس.

وأكد نفس المصدر أن مُستقبل رونار مع المغرب بالإستمرار إلى غاية نهاية عقده سنة 2022 أو الرحيل سيتحدد مُباشرة بعد هذا الإجتماع.

وبهذا سيكون على رئيس الفاف خير الدين زطشي الإنتظار لغاية عقد هذا الإجتماع لمعرفة إمكانية التعاقد مع الثعلب الفرنسي من عدمها.