قدوم نجم البارصا قد يدفع “أوناس” للرحيل

يُفكر رئيس نادي نابولي “دي لورنتيس” في التعاقد مع النجم الإسباني الشاب لنادي برشلونة “جيرارد ديلوفو” في الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكد موقع “موندو نابولي” اليوم الأحد نقلا عن “ألفريدو بيدولا” الخبير في سوق إنتقالات اللاعبين أن “البارتينوباي” إتصل رسميا ب”ديلوفو”.

ولم يكتفي الفريق الأزرق السماوي بذلك بل قدم عرضا رسميا لفريق “بولونيا” من أجل ضم وسط ميدانه الهجومي “سيموني فيردي”.

وإضافة إلى الثنائي المذكور أكدت الصحافة الإيطالية اليوم سعي المُدرب “ماوريتزيو ساري” لضم ثنائي “ساسولو” الهجومي “بيراردي” و”ماتيو بوليتانو”.

وهو ما يؤكد عدم إقتناع محيط فريق الجنوب الإيطالي بمردود الشاب الدولي الجزائري “أدم أوناس” ما قد يدفعه للرحيل.

خاصة وأن الرباعي المطلوب ينشط في نفس منصب لاعب بوردو السابق الذي إنضم الصائفة الماضية إلى نابولي.