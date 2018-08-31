قديورة:”أشعر وكأنني ألتحق بالخضر لأول مرة”

الرياضة
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قديورة:”أشعر وكأنني ألتحق بالخضر لأول مرة” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أبدى النجم الدولي الجزائري لفريق نوتينغهام فورست الإنجليزي عدلان قديورة سعادته الكبيرة بالعودة مُجددا لبيت الخضر.

ونشر سهرة اليوم الجمعة “الدبابة” صورة له بقميص الخضر خلال مونديال البرازيل 2014 على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق قديورة الصورة بعبارة:”سعيد مثل المرة الأولى التي أستدعيت فيها للمنتخب الوطني”.

وتواجد متوسط الميدان الدفاعي في القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الجمعة.


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