قديورة:”أنا مع تأجيل كان 2021 أو إلغاؤها نهائيا”

الرياضة
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قديورة:”أنا مع تأجيل كان 2021 أو إلغاؤها نهائيا” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق الغرافة القطري عدلان قديورة أنه سيرحب بتأجيل كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة بالكاميرون أو إلغاؤها نهائيا.

بطل إفريقيا قال في حوار خص به موقع “BBC” :”حتى أكون صريحا فإن تأجيل كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة بالكاميرون أو إلغاؤها لن يفاجأني بسبب مايحدث حاليا من تفشي لفيروس كورونا”.

وأضاف الدبابة:”أعلم أن منافسة الكان مهمة جدا خاصة للبلد الذي ينظم هذه التظاهرة لكن نسخة 2021 أظن أنه يجب أن تلغى أو تأجل”.

“في البداية تم برمجتها في الصيف قبل أن يتم تقديمها للصيف والآن في ظل تفشي فيروس كورونا سيكون من الصعب استكمال التصفيات”.


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