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قديورة:”إرتديت الشارة السوداء إحتراما لشهداء الطائرة العسكرية”

الرياضة
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قديورة:”إرتديت الشارة السوداء إحتراما لشهداء الطائرة العسكرية” قديورة في لقاء الأمس وهو يرتدي الشارة السوداء
بقلم عبد النور.حواز

إرتدى اللاعب الدولي الجزائري “عدلان قديورة” الشارة السوداء أمس السبت في لقاء فريقه “نوتينغهام فورست” ضد “إبسويتش تاون”.

ونشر “الدبابة” صورة له من اللقاء الذي إنتهى بتفوق فريقه بهدفين لهدف عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق قديورة الصورة بعبارة:”كان فوز الأمس مُذهل خاصة وأنه جاء في اللحظات الأخيرة وداخل الديار”.

وأضاف:”الشارة السوداء كانت من أجل ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية بالجزائر.. الله يرحمهم”.

وكان قديورة قد عبر عن حزنه يوم الأربعاء مُباشرة بعد سقوط الطائرة وإستشهاد 257 شخص.

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