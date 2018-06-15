قديورة:”خسارة المغرب قاسية لكنها ليست حاسمة”

الرياضة
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قديورة:”خسارة المغرب قاسية لكنها ليست حاسمة” قديورة
بقلم عبد النور حواز

أكد النجم الدولي الجزائري “عدلان قديورة” لاعب فريق “نوتينغهام فورست” الإنجليزي أن خسارة المنتخب المغربي ضد إيران جاءت بطريقة مؤلمة.

ونشر “الدبابة” أمسية اليوم الجمعة تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” جاء فيها.

“برافو منتخب إيران وحزين جدا من أجل المغرب.. هيا يا خاوتنا الهزيمة ليست نهاية المشوار في المونديال”.

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