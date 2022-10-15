قديورة:”عدم مشاهدة المنتخب الوطني في مونديال قطر صعب تقبله”

عاد الدولي الجزائري عدلان قديورة، للحديث عن مرارة الاخفاق من التأهل لمونديال قطر 2022، بعد الاقصاء ضد الكاميرون.

وتحدث قديورة لقناة بيين سبورتس الناطقة باللغة الإنجليزية، على هامش تحليله مباراة ليستر ضد كريستال بالاص، اليوم السبت.

وقال قديورة:”لا نزال نشعر بالإحباط جراء الإقصاء كلاعبين أو الشعب الجزائري، وخاصة اللاعبين الذين يعرفون قطر وينشطون هنا”.

وأضاف قديورة:”مونديال قطر من دون الجزائر بالنسبة لنا هذا أمر مستحيل، أمر صعب تقبله، وتطلب مني الكثير من الوقت لتقبل الواقع”.