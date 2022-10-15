قديورة:”عدم مشاهدة المنتخب الوطني في مونديال قطر صعب تقبله”
عاد الدولي الجزائري عدلان قديورة، للحديث عن مرارة الاخفاق من التأهل لمونديال قطر 2022، بعد الاقصاء ضد الكاميرون.
وتحدث قديورة لقناة بيين سبورتس الناطقة باللغة الإنجليزية، على هامش تحليله مباراة ليستر ضد كريستال بالاص، اليوم السبت.
وقال قديورة:”لا نزال نشعر بالإحباط جراء الإقصاء كلاعبين أو الشعب الجزائري، وخاصة اللاعبين الذين يعرفون قطر وينشطون هنا”.
وأضاف قديورة:”مونديال قطر من دون الجزائر بالنسبة لنا هذا أمر مستحيل، أمر صعب تقبله، وتطلب مني الكثير من الوقت لتقبل الواقع”.
“Seeing Algeria not at the World Cup is hard to take” 🇩🇿❤️@AdleneGUEDIOURA opens up on his heartache of missing out on the World Cup with Algeria, and how his family and friends played a major role in helping him mentally after the defeat. #Qatar2022 #WorldCup2022 pic.twitter.com/TG60fWHhdY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 15, 2022