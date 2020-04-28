قديورة:”قلنا لبلماضي أننا نفضل تنظيم الكان في الصائفة”

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق الغرافة القطري عدلان قديورة أن نجوم الخضر أخبروا بلماضي بأنهم يفضلون خوض النسخ القادمة من الكان في الصائفة.

الدبابة قال في حوار اليوم الثلاثاء لموقع “BBC”:”أظن أن كأس أمم إفريقيا يجب أن تنظم في الصيف والدليل أن أفضل نسخة من الكان هي تلك الآخيرة بمصر ليس لأننا توجنا باللقب ولكنها الحقيقة”.

” الكان في منتصف الموسم؟ أظن أن ذلك مضر باللاعبين خاصة من الناحية البدنية، بعد نهاية المنافسة سيكون اللاعب مجبرا على العودة مباشرة لناديه والمنافسة على مكانة أساسية مجددا”.

“أتذكر أن جميع لاعبي المنتخب الوطني أخبروا جمال بلماضي بأنهم يفضلون خوض النسخ القادمة من الكان في الصائفة”.