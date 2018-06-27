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قديورة:”موسم جديد بطموحات كبيرة”

الرياضة
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قديورة:”موسم جديد بطموحات كبيرة” قديورة في تدريبات فريقه
بقلم عبد النور حواز

أكد النجم الدولي الجزائري عدلان قديورة متوسط ميدان فريق نوتينغهام فورست الإنجليزي أنه يهدف لأداء موسم في المستوى.

ونشر الدبابة سهرة اليوم صورة له من تدريبات فريقه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفقها بعبارة:”موسم جديد.. هدف جديد وتحدي جديد أيضا”.

ويُعول لاعب الخضر على أداء موسم في المستوى للعودة للتشكيلة الوطنية في التربصات القادمة خاصة كأس أمم إفريقيا القادمة بالكاميرون.


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